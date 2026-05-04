History of tamilnadu chief ministers: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, 1952 ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
History of tamilnadu chief ministers: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. 1952 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ರಾಜಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
'ಕುಲ ಕಲ್ವಿತ್ ಯೋಜನೆ'ಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಜಾಜಿ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಕಾಮರಾಜ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು.ಅವರು ಸತತ 3 ಅವಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಮತ್ತು 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 1963 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಕೆ-ಪ್ಲಾನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ
ಅಣ್ಣಾ 1967 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 1969 ರಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
1971 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದಾಗ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಎಂಜಿಆರ್ ಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ, 13 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 1989 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು.
ಅಣ್ಣಾ ಮತ್ತು ಕರುಣಾನಿಧಿ ನಂತರ, ಎಂಜಿಆರ್ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು. ಅವರು ಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು, ಇದು 1977 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 1980 ಮತ್ತು 1984 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 6 ಬಾರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಹುದ್ದೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. 1991 ರಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು. 14 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಜಯಲಲಿತಾ, ತಾನ್ಸಿ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 2011 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2017 ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಿದರು.
ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ. ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಯಿತು, "ನಾನು ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್..." ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಜಯಲಲಿತಾ, ಎಂಜಿಆರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರಾಜ್. ಈ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಹಾದಿಯನ್ನ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.