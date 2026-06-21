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5,000 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಗ ಚರಿತ್ರೆ..! ಜಗತ್ತಿಗೆ "ವಿಶ್ವಗುರು"ವಾದ ಯೋಗದ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

History of Yoga : ಇಂದು ಯೋಗ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ದಿನಚರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿ, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಯೋಗದ ಬೇರುಗಳು ಮೂಲಸ್ಥಾನ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿಮದ ಮೌನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಲಂಡನ್‌ಗಳ ಗದ್ದಲದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳವರೆಗೆ ಯೋಗ ನಡೆದುಬಂದ ಹಾದಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸವೇ ಸರಿ...

Written ByKrishna N K
Published: Jun 21, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:32 PM IST
5,000 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಗ ಚರಿತ್ರೆ..! ಜಗತ್ತಿಗೆ "ವಿಶ್ವಗುರು"ವಾದ ಯೋಗದ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 
Image Credit: AI Image

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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5,000 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಗ ಚರಿತ್ರೆ..! ಜಗತ್ತಿಗೆ "ವಿಶ್ವಗುರು"ವಾದ ಯೋಗದ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 
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