Yoga's origins : ಯೋಗದ ಇತಿಹಾಸವು ಸಿಂಧೂ-ಸರಸ್ವತಿ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ 'ಪಶುಪತಿ ಮುದ್ರೆ' (ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕೃತಿ) ಸಾಕ್ಷಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಎಂಬ ಪದವು ಸಂಸ್ಕೃತದ 'ಯುಜ್' ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, 'ಒಂದಾಗಿಸು' ಅಥವಾ 'ಜೋಡಿಸು' (ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿಲನ) ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಪದ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರವಾದ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಈ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ ದಾರ್ಶನಿಕ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡಿದವು. 'ಕಠೋಪನಿಷತ್'ನಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಬದುಕುವ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಯೋಗವಾಗಿಸಿತು.
ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಮತ್ತು 'ಯೋಗಸೂತ್ರ' : ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚದುರಿಹೋಗಿದ್ದ ಯೋಗದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 400ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಹರ್ಷಿ ಪತಂಜಲಿ ಅವರು ಸೂತ್ರಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. ಇವರು ರಚಿಸಿದ 'ಯೋಗಸೂತ್ರ' ಯೋಗ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಯೋಗವನ್ನು ಕೇವಲ ಶಾರೀರಿಕ ಕಸರತ್ತಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು 'ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ'ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು:
ಯಮ (ನೈತಿಕ ನಿಯಮಗಳು)
ನಿಯಮ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಿಸ್ತು)
ಆಸನ (ಸ್ಥಿರ ಆಸನ ಭಂಗಿ)
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ (ಉಸಿರಾಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ)
ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ (ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ)
ಧಾರಣ (ಏಕಾಗ್ರತೆ)
ಧ್ಯಾನ (ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ)
ಸಮಾಧಿ (ಪರಮ ಆನಂದ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತಿ)
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಕಡೆಗೆ : ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 1893ರ ಚಿಕಾಗೊ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ತದನಂತರ, 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ (ಆಧುನಿಕ ಯೋಗದ ಪಿತಾಮಹ), ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಪಟ್ಟಾಭಿ ಜೋಯಿಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದ ಅವರಂತಹ ಗುರುಗಳು ಯೋಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಯೋಗದ ಆಸನಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ವಿದೇಶಿ ಜನರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯೋಗದ ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವೇಗ ನೀಡಿತು. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೂನ್ 21 ಅನ್ನು 'ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.
ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಯೋಗ : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಗ, ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ 'ವೆಲ್ನೆಸ್' (ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ) ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಯೋಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ (ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು, ಯೋಗ ಉಡುಪುಗಳು (Activewear), ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು, ಯೋಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಿಟ್ರೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಪವಿತ್ರ ನದಿ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಯೋಗ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪಯಣವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಭಾರತ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ.