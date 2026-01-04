English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಜನವರಿ 5 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 4, 2026, 10:37 PM IST
  • ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜನವರಿ 5, 2026 ರವರೆಗೆ ಚಳಿಗಾಲದ ರಜೆಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ
  • ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಜನವರಿ 6, 2026 ರಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ
  • ತಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು eVV ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಚಳಿ ಮತ್ತು ಚಳಿಯ ಅಲೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಂಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕೆಜಿಯಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿವೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಗಳು ಜನವರಿ 5 ರಿಂದ ಜನವರಿ 6 ರವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ರಾಂಚಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ  ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೀತ ಮತ್ತು ಶೀತಗಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಂಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹಳದಿ ವಲಯ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಶೀತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಶೀಕರಣದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ

ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 163 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.ರಾಂಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಯಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆದೇಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯು ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜನವರಿ 5, 2026 ರವರೆಗೆ ಚಳಿಗಾಲದ ರಜೆಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಜನವರಿ 6, 2026 ರಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು eVV ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕೇತರ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದೇಕೆ?

ಚಳಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಂಚಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿನ ಶೀತಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಚಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಆಡಳಿತವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 163 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಂಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಯಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2025 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

