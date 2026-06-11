Hormuz complete bandh : ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ 7 ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ 7 ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದುಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚುವ ಘೋಷಣೆ, ಅಮೆರಿಕಾ ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಭಾರತದ ತೈಲ, LPG, ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಆಮದು, ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 88 ರಷ್ಟು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಮದುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇವರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆದಾಯದ (Remittances) ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತವು ತನ್ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹಡಗುಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನೌಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲು ಭಾರತವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು,ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಯವಿದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ದೇಶವು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 88 ರಷ್ಟು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಮದುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಪಿಜಿಯ ಶೇಕಡಾ 60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತವೆ.
ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಏಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು
1. LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಭಾರತದ LPG ಪೂರೈಕೆಯು ಮೊದಲು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಭಾರತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಮತ್ತು LPGಯ ಭಾಗವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ LPG ಪೂರೈಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿಲ್ಲ.ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಗಲ್ಫ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡಚಣೆಯು ಆಮದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
2. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ಏರಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $100 ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರಿಗೆ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲೆಯುತ್ತವೆ, ವಿತರಣೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
3. ಹಾಲು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಸಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದಾಗ, ಸಾಗಣೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
4. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು
ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಚಿಪ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್, ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಡಬಲ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ತಯಾರಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
5. ಸೋಪು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು, ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸೋಪು, ಕ್ರೀಮ್, ಶಾಂಪುಗಳು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಫೀಡ್ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
6. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು
ಬಕೆಟ್ಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಶೇಖರಣಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಇತರ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಧಾರಿತ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ತಯಾರಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
7. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಾಧನಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜೇಬಿಗೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು (Strait of Hormuz) ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಸುಮಾರು 85% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ (UAE) ನಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದುಹೋಗಬೇಕು
ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇವರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆದಾಯದ (Remittances) ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.