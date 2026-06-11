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ಹಾರ್ಮುಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್..‌ ಈ 7 ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ದುಬಾರಿ

Hormuz complete bandh : ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇರಾನ್‌ ಹಾರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನ ಬಂದ್‌ ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ 7 ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 11, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:53 PM IST
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್..‌ ಈ 7 ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ದುಬಾರಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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