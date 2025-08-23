English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ 8 ಮಂದಿ ದಾರುಣ ಸಾವು, ನಾಲ್ವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ!!

ಬಿಹಾರದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಎಂಟು ಜನರು ದುರಂತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಟ್ನಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಸ್ಪಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 23, 2025, 03:09 PM IST
  • ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಎಂಟು ಜನರ ಸಾವು, ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ
  • ಬಿಹಾರದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದ ಶಹಜಹಾನ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
  • ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪೋ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತ

ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ 8 ಮಂದಿ ದಾರುಣ ಸಾವು, ನಾಲ್ವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ!!

ಬಿಹಾರದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದ ಶಹಜಹಾನ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪೋ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಆಟೋ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಫತುಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಮೃತರೆಲ್ಲರೂ ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಲ್ಸಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಳವಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಪಾಟ್ನಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಸ್‌ಪಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ  

ಬಿಹಾರದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದ ಶಹಜಹಾನ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಿರುಚಾಟ, ಕೂಗಾಟ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೃತದೇಹಗಳ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾಡೋ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಜನರು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಸಾವು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿತ್ತು. ಡಿಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಟೆಂಪೋ ಛಿದ್ರವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಮೃತದೇಹಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚದುರಿಹೋಗಿದ್ದವು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತು, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಕೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.

ಅಪಘಾತದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾಟ್ನಾದ ಶಹಜಹಾನ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಆಟೋಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದವರು ದುರಂತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಅವರ ಮನೆಗಳು ಅಳುವ ಮತ್ತು ಗೋಳಾಟದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿವೆ.

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಟ್ನಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಸ್ಪಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಹಾಂಗ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಲ್ಸಾ ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

