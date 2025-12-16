English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿನಗರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದುರಂತ: ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು

ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿನಗರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದುರಂತ: ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು

ಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 20 ಟನ್ ತೂಕದ ಭಾರೀ ಯಂತ್ರವೊಂದು 22 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 16, 2025, 12:43 AM IST
  • ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
  • ಅಪಘಾತದ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸಮೂಹ ಜಮಾಯಿಸಿತು
  • ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಶವಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು

Trending Photos

ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ಬ್ರಾಡ್ಮನ್, ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Alastair Cook
ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ಬ್ರಾಡ್ಮನ್, ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಹಾದಾನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮಳೆ.. ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು!
camera icon11
shubh yoga 2025 effects
1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಹಾದಾನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮಳೆ.. ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು!
ತಲೆನೋವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿದೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಡ್ರಿಂಕ್..!
camera icon4
Headache Relief
ತಲೆನೋವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿದೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಡ್ರಿಂಕ್..!
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
camera icon13
Samsaptak Rajyog Effects
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿನಗರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದುರಂತ: ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು

Add Zee News as a Preferred Source

ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್: ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋದಿನಗರದ ನಿವಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಇಜಿಎನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.ಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 20 ಟನ್ ತೂಕದ ಭಾರೀ ಯಂತ್ರವೊಂದು 22 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಜಾದ್, ಶಾಹಿದ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ. ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 5:30ಕ್ಕೆ ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕ್ರೇನ್‌ನ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹುಕ್ ಮುರಿದು ಯಂತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ದೇಹಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.ಗಾಯಾಳುಗಳಾದ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ನೇಮಕ

ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕ್ರೇನ್‌ನ ಬೆಲ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಅಪಘಾತದ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸಮೂಹ ಜಮಾಯಿಸಿತು.ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಶವಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ದಾಳಿ- ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕರು ಬಲಿ

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಿವಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಶವಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ.ಕೆಇಜಿಎನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಆಟೋ ಭಾಗಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 90 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿನಗರ ಎಸಿಪಿ ಅಮಿತ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ದೂರು ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ದುರಂತಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

 

About the Author
Ghaziabad NewsGhaziabad PoliceKEGN Automobile FactoryGhaziabad Kannada NewsTwo laborers died at KEGN Automobile Factory

Trending News