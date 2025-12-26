ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಗಂಡ.. ನೋಡ್‌ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಗಳನ್ನೂ ತಳ್ಳಿದ ಪಾಪಿ ಅಪ್ಪ!

ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಜೀವ ತೆಗೆದಿರುವ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಲ್ಲಾಕುಂಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ನಲ್ಲಾಕುಂಟಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ತ್ರಿವೇಣಿ (26) ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆಯ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಲ್ಗೊಂಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಜರಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಲ್ಲಾಕುಂಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬೇರೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಬಳಿಕ ತವರು ಮನೆಯವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರೋದಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಳೆ ಚಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೂ ಒಂದಿನ ಮೊದಲೇ ದಂಪತಿ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಆರೋಪಿ, ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆಯೇ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ತಾಯಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ.
ಕೂಡಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತಾಯಿ, ಮಗಳು ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಆರೋಪಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗಳು ಇನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.