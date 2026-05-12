Hotel History: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಎಸಗಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ವಾಟ್ಸನ್ ಹೋಟೆಲ್'ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹೋದಾಗ ಜಮ್ಸೆಟ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮುಂಬೈ: ಸೇಡು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ದ್ವೇಷದ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಜಗತ್ತು ಬೆರಗಾಗುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನ ಐಕಾನಿಕ್ 'ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್' ಹೋಟೆಲ್ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆಗೆ ಜಮ್ಸೆಟ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಅವರು ನೀಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಉತ್ತರವೇ ಈ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಎಸಗಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ವಾಟ್ಸನ್ ಹೋಟೆಲ್'ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹೋದಾಗ ಜಮ್ಸೆಟ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಶ್ವೇತವರ್ಣೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಎಂಬ ನಿಯಮದಡಿ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಹೊರಗೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಾಮಫಲಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು.ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವಮಾನವನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಟಾಟಾ, ಅಂದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು.
120 years old photo of The Taj Mahal Palace Hotel of #Mumbai was taken in 1903 AD in which year it was opened by Tata group. pic.twitter.com/8puk4KM1b7
— Gujarat History (@GujaratHistory) February 1, 2023
ಅಂದು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ, ಜಗತ್ತೇ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ 1903ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಕೊಲಾಬಾದಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಈ ಹೋಟೆಲ್, ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಾಟ್ಸನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿತು, ಆದರೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಭಾರತದ ಆತಿಥ್ಯ ರಂಗದ ಮುಕುಟವಾಯಿತು.ಕಳೆದ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
2008ರ ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾದರೂ, ಟಾಟಾ ಸಮೂಹವು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿತು. ಭೀಕರ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆದ ಈ ಹೋಟೆಲ್, ಭಾರತದ ಅಚಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.