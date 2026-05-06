Vijay TVK Government Karnataka Political Impact: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ. ಹಾಗೆಯೇ ಟಿವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಲಾಭವಾಗುವುದೂ ಖಚಿತ.
Impact of Vijay's TVK and Congress Government on Karnataka- Tamilnadu & Karnataka Politics: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸಣ್ಣ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ನೋಡಿದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮೊದಲು ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿವಾದವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೇಕೆದಾಟು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಘ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತುಸು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು.
ತಮಿಳುನಾಡು ನಾಡು, ನುಡಿ, ನೆಲ, ಜಲಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲದ ಜಯಲಲಿತಾ ನೇತೃತ್ವದ ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ಪರ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೀಗ ಆರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಧೋರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರು. ಕಾವೇರಿ ಅಥವಾ ಮಹಾದಾಯಿ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದವು. ಆದುದರಿಂದ ಅನಾನುಭವಿ ವಿಜಯ್ ಕಾವೇರಿ ಅಥವಾ ಮಹಾದಾಯಿ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ ಇರದಿದ್ದರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮೃಧುಧೋರಣೆ ತೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಗಾಗಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ಆದರೆ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ.
ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್!
234 ಸದಸ್ಯರ ಬಲದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ 108, ಡಿಎಂಕೆ 59, ಎಐಡಿಎಂಕೆ 47, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5, ಪಿಎಂಕೆ 4, ಸಿಪಿಐ 2, ಸಿಪಿಎಂ 2, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ 2, ವಿಸಿಕೆ 2, ಬಿಜೆಪಿ ಡಿಎಂಡಿಕೆ, ಎಎಂಎಂಕೆ ತಲಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. 108 ಸ್ಥಾನಗಲಿಸಿರುವ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಸರಳ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 10 ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಕೋರುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜೊತೆಗಿರುವ ಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನ ತಮಿಳುನಾಡು ಘಟಕವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿ ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಟಿವಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.