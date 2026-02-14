English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Pulwama attack: 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದದ ಪುಲ್ವಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರಾಳ ದಾಳಿಗೆ ಇಂದು ಏಳು ವರ್ಷ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಅಲರ್ಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 14, 2026, 05:06 PM IST
  • ಪುಲ್ವಾಮ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಲರ್ಟ್‌ ಆದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ
  • ಪುಲ್ವಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರಾಳ ದಾಳಿಗೆ ಇಂದು ಏಳು ವರ್ಷ ಭರ್ತಿ

ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ulwama attack: 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಫೆ.14 ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನವಾದರೆ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂದು ಕರಾಳ ದಿನವಾಗಿತ್ತು.. ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹರಿಡಿತ್ತು.. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸ್ಫೋಟಕ ತುಂಬಿದ್ದ ವಾಹನವೊಂದು ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರಿದ್ದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದೆ..ಇದರಿಂದಾಗಿ 40 ಮಂದಿ ಯೋಧರನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.. 

ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ 40 ಯೋಧರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕರಾಳ ಘಟನೆಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಂಬನಿಮಿಡಿದಿತ್ತು.. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಆಂತಂಕ ಭದ್ರತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಜತೆಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾವಲನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟರು..ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಲವಾರು ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡೆಯೊಂದಿಗಡ ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದ ಜಾಹ್ನವಿ!..ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ದಿನವೇ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?

ಪುಲ್ವಾಮಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಹೊಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿತು.

ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ. ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂದು ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. 2019 ರ ಈ ದಿನದಂದು, ನಾವು ನಮ್ಮ 40 ವೀರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘವು ಹುತಾತ್ಮರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 19 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 2-3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, 2025 ರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. "ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಪರವಾಗಿ, ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 

ಪುಲ್ವಾಮಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಮುಖ 7 ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು 

* ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೇನಾ ಬಲ

*UAPA ಕಾಯಿದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

*ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವೇ ರದ್ದು!

* ಪುಲ್ವಾಮಾ ಬಳಿ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾಗೆ ಬಿತ್ತು ಕಡಿವಾಣ

*ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಆಲೌಟ್

* ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಭಾರೀ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗಿದೆ

* ಸೇನೆಯಿಂದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Valentines day: ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಕ್ಕಾ
 

