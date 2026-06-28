Ketan Agarwal Murder Case: ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಪೊಲೀಸರು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಕಾಲ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ (CDR), ಲೊಕೇಶನ್ ಡೇಟಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ತನಿಖೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಯಾವುದೇ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಲನವಲನವನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಯಾವ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯ ಚಲನವಲನ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ (CDR) ಮೂಲಕ ಯಾರು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ಬಳಿಕ ಸಂವಹನ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಿಪಿಎಸ್ ಮಾಹಿತಿ, ಗೂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಹಿವಾಟು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಖಲೆಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ಪೂರಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಅವರ ಚಲನವಲನವನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಘಟನೆಗಳ ಸರಪಳಿಯನ್ನ ಜೋಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ವರದಿ, ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಹೇಳಿಕೆ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಭೌತಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ "ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ"ಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿವೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲ್ ಡೇಟಾ ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ತನಿಖೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ವರದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಭೌತಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಘಟನೆಯ ನಿಖರ ಸತ್ಯಾಂಶ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೇ ಪ್ರಕರಣದ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ.