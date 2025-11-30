English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ..! ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಧನೆ ಬಲು ಅಪರೂಪ

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ..! ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಧನೆ ಬಲು ಅಪರೂಪ

Dr. Subhash Chandra: ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ನೋಡುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅನೇಕ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯಗಳು—ಇವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ. ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಚಾನೆಲ್ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲ್ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು, ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿದರು.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 30, 2025, 06:52 PM IST
  • ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಹಳ ಬೇಗ ಗುರುತಿಸಿದರು
  • 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಟಿವಿ

Trending Photos

ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ! ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌...
camera icon10
Gajakesari Yoga
ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ! ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌...
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಅಧಿಪತ್ಯ ಶುರು! 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ.. RBI, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿಲುವೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ
camera icon7
Gold
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಅಧಿಪತ್ಯ ಶುರು! 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ.. RBI, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿಲುವೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
camera icon5
Chandrama Gochar
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬದಲು.. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!
camera icon5
Hair care
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬದಲು.. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ..! ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಧನೆ ಬಲು ಅಪರೂಪ

Dr. Subhash Chandra: ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ನೋಡುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅನೇಕ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯಗಳು—ಇವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ. ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಚಾನೆಲ್ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲ್ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು, ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಏಕಮಾತ್ರ ಟಿವಿ—ದೂರದರ್ಶನ—ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮನರಂಜನೆ, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡರು. ಅವರ ಕನಸು ಜೀ ಟಿವಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು, ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

1992ರಲ್ಲಿ ಜೀ ಟಿವಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕ್ಷಣ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿತು. ಸರಕಾರದ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಉಪಗ್ರಹ ಚಾನೆಲ್ ತರಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾ. ಚಂದ್ರ. ಅವರು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನ ಏಷ್ಯಾಸ್ಯಾಟ್ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪಾಂಡರ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದು, ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದ್ವಾರ ತೆರೆದರು. ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಭಾರತವನ್ನು ಬಹು-ಚಾನೆಲ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿತು.

ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಹಳ ಬೇಗ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀ ಮರಾಠಿ, ಜೀ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರು. ಅಭಲ್ಮಯ ನಂತಹ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೂ, ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಟಿವಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು.

ಭಾರತೀಯರು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರು ಜೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಯುಕೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಜೀ 190ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಡಿಶ್ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮೊದಲ DTH ಸೇವೆ ತರಿಸಿ, ಕೇಬಲ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಜೀ ನ್ಯೂಸ್, ಜೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು Zee5 ಮುಖಾಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅವರು ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸತನವು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ.
 

Subhash Chandra Zee TVIndia media pioneerZee5 historyDish TV founderIndian TV revolution

Trending News