  • IBOMMA ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ಕತೃ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಯಾರಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಳಿದನೋ ಆಕೆಯಿಂದಲೇ ಬಂತು ಕುತ್ತು

IBOMMA ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ಕತೃ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಯಾರಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಳಿದನೋ ಆಕೆಯಿಂದಲೇ ಬಂತು ಕುತ್ತು

IBOMMA Ravi : ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಪೈರಸಿ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಐಬೊಮ್ಮ ಇಮ್ಮಡಿ ರವಿ (Immadi Ravi) ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪೈರಸಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವನ್ನು ಆರೋಪಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 20, 2025, 03:55 PM IST
IBOMMA ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ಕತೃ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಯಾರಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಳಿದನೋ ಆಕೆಯಿಂದಲೇ ಬಂತು ಕುತ್ತು

IBOMMA Immadi Ravi : ಪ್ರೀತಿ.. ಮದುವೆ.. ಎಂದರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ರವಿಗೆ ಹೊಸ ಕನಸಾಗಿತ್ತು.. ಸಾಂಸಾರೀಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕನಸುಗಳ ಹೊತ್ತು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ... ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭವ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಏನೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.. 

"ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದೆವು.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಸದಾ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು.. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೆರಳಿಸಿತು. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸದಾ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಮಾಡಿತು. ಆಗ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ನಾನು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯ.. ಅದೇ ಈಗ ನನ್ನ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಇಮ್ಮಡಿ ರವಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಒಂದಾಗಲೇ ಬೇಕಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ! ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಸೀನ್‌ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಹ ನಟಿಯ ಬಳಿ ಈ ನಟ ಕೇಳಿದ್ದು..

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರವಿ, ಸಿನಿಮಾ ಪೈರಸಿ ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ಐಬೊಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪೈರಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬಯಸಿದ್ದ ರವಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 

ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಐಬೊಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ. ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಆಕೆ ಈತನಿಂದ ದೂರವಾದಳು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 2021 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ನಂತರ, ರವಿ ತನ್ನ ನಿವಾಸವನ್ನು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪೈರಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. 50 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದನು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

ಇದರ ನಡುವೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಕುಕಟ್‌ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರಿ ಆ ಹಣದಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಅವನು ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಮ್ಮಡಿ ರವಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ.. ಅದೇ ಈಗ ಅತನಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗಿದೆ..

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

