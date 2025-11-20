IBOMMA ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ಕತೃ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಯಾರಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಳಿದನೋ ಆಕೆಯಿಂದಲೇ ಬಂತು ಕುತ್ತು

IBOMMA Immadi Ravi : ಪ್ರೀತಿ.. ಮದುವೆ.. ಎಂದರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ರವಿಗೆ ಹೊಸ ಕನಸಾಗಿತ್ತು.. ಸಾಂಸಾರೀಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕನಸುಗಳ ಹೊತ್ತು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ... ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭವ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಏನೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ..
"ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದೆವು.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಸದಾ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು.. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೆರಳಿಸಿತು. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸದಾ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಮಾಡಿತು. ಆಗ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ನಾನು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯ.. ಅದೇ ಈಗ ನನ್ನ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಇಮ್ಮಡಿ ರವಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ..
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರವಿ, ಸಿನಿಮಾ ಪೈರಸಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಐಬೊಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪೈರಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬಯಸಿದ್ದ ರವಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಐಬೊಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ. ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಆಕೆ ಈತನಿಂದ ದೂರವಾದಳು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 2021 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ನಂತರ, ರವಿ ತನ್ನ ನಿವಾಸವನ್ನು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪೈರಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. 50 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದನು.
ಇದರ ನಡುವೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕುಕಟ್ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರಿ ಆ ಹಣದಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಅವನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಮ್ಮಡಿ ರವಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ.. ಅದೇ ಈಗ ಅತನಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗಿದೆ..