30 ವರ್ಷದ ಪಾಕ್ ಯುವಕನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಗೂಢಚಾರಿಯಾದ 61 ವರ್ಷದ IFS ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಧುರಿ ಗುಪ್ತಾ ಕಥೆ..!

ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸೇವೆಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಾಧುರಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಕಥೆ ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. 2010ರಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುಪ್ತಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೂಢಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಎಸ್‌ಐಗೆ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿತರಾದರು. ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವೇ ಈ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ

ಮಾಧುರಿ ಗುಪ್ತಾ, ಉರ್ದು, ಫಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಸೂಫಿ ಕಾವ್ಯದ ವಿದ್ವಾಂಸೆಯಾಗಿದ್ದರು. 2008ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ, ಜಮ್ಶೆಡ್ ಎಂಬ ಯುವ ಐಎಸ್‌ಐ ಸಹಾಯಕನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಕುಶಲತಂತ್ರದ ಜಮ್ಶೆಡ್, ಐಎಸ್‌ಐನ ಮುಬಾಶರ್ ರಾನಾ ಎಂಬ ಗೂಢಚಾರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಕ್ರಮೇಣ ಗುಪ್ತಾ ಜಮ್ಶೆಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾದರು.

Wondering who this woman is?

Well years before #JyotiMalhotra there was #MadhuriGupta, posted as second secretary at the Indian embassy in Islamabad, Pakistan.

61 year old Madhuri fell in love with 30 year old Jamshed (a spy) who promised to marry her and passed on

highly… pic.twitter.com/9mP7XtKOds

