ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ 'ಥಾಡ್' (THAAD), ರಷ್ಯಾದ 'S-500' ಮತ್ತು ಚೀನಾದ 'HQ-19' ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಜಾಲಗಳು ಜಾಗತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ರಂಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಳಸುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭೇದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಖಂಡಾಂತರ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ **'ಅಗ್ನಿ-VI' ( ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಔಪಚಾರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ 'ಥಾಡ್' (THAAD), ರಷ್ಯಾದ 'S-500' ಮತ್ತು ಚೀನಾದ 'HQ-19' ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಜಾಲಗಳು ಜಾಗತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ರಂಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ದೂರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶತ್ರುಗಳ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವನ್ನು ಸೀಳಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ.
2024 ಮತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಮಿಷನ್ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ-V ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಬಹು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಮರು-ಪ್ರವೇಶ ವಾಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅಗ್ನಿ-VI ರಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಂತೆ ಒಂದೇ ಗುರಿಯ ಬದಲಾಗಿ, ಅಗ್ನಿ-VI ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲಿದ್ದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಶತ್ರು ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.
ಅಗ್ನಿ-VI ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ಕುಶಲ ಮರು-ಪ್ರವೇಶ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಇವು ಮ್ಯಾಕ್ 20 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹಾರಾಟದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಲು ಡಿಕಾಯ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್-ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಲೇಪನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶತ್ರು ದೇಶಗಳ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮುನ್ನವೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ-ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಬ್ಬೀಕೃತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ.
ಸುಮಾರು 10,000 ದಿಂದ 12,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಗ್ನಿ-VI ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.