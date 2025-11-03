ದುಬೈನಿಂದ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ತರಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ?

ದುಬೈ: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಐಸಿ) ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪುರುಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ 50,000 ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 20 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರು 100,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 40 ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ರಹಿತವಾಗಿ ತರಬಹುದು.ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಮಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು, ಅವರ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು:
ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ದುಬೈನಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದುಬೈನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು CBIC (ಕೇಂದ್ರ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಂಡಳಿ) ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಚಿನ್ನದ ಕಾನೂನು ಮಿತಿ:
ಭಾರತೀಯ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ರಹಿತ ಮಿತಿಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಸುಂಕ ರಹಿತ ವಿನಾಯಿತಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪುರುಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು: ಅವರು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಪಾವತಿಸದೆಯೇ ಗರಿಷ್ಠ 50,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 20 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
- ಮಹಿಳಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರು: ಅವರು ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.100,000 ಮೌಲ್ಯದ 40 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಸುಂಕ ರಹಿತವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.
- 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು: ಅವರಿಗೆ ಮಿತಿಯೂ 40 ಗ್ರಾಂ. ಆದರೆ ಷರತ್ತು ಏನೆಂದರೆ ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಯಸ್ಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು:
ಈ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು.ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.ಇತರ ಚಿನ್ನದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಸುಂಕವು 38.5% ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ:
ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘೋಷಿಸದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ, 1962 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ರೂ.1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದರೆ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, 2023 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ರೂ. 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಬಹುದು.