25ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ಆದಾಯದ ಮೂಲವೇನು?

Maithili Thakur net worth: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ 25 ವರ್ಷದ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇವರ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ
ಅಲಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್, ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ (Movable Assets) 2,32,33,255 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ನಾಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ
ಸದ್ಯ ನಗದು 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 2 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಥಿಲಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 47 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರ & ಆದಾಯದ ಮೂಲ
ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ರೇಷನ್ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ.
* 2023-24ರಲ್ಲಿ 28,678,350 ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 2022-23ರಲ್ಲಿ 16,98,840 ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು.
* 2021-22ರಲ್ಲಿ 15,93,730 ರೂಪಾಯಿ
* 2020-21ರಲ್ಲಿ 11,15,150 ರೂಪಾಯಿ
* 2019-20ರಲ್ಲಿ 12,02,960 ರೂಪಾಯಿ
ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
25ನೇ ಜುಲೈ 2000ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 25 ವರ್ಷ. ಬಿಹಾರದ ಮಧುಬನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆನಿಪಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒರೇನ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಭಾರತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರುವ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್, ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿ.ಎ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.