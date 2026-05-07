ಇಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಯ ಮೂರು ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇದು ಶತ್ರುಗಳ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ 'ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್'. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯದ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮರೆತಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಂತಹ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ 6 - 7ರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿತು. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಅವರು ನಿಖರವಾದ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರ ಗಾಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂದು, ಆ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ನ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಂತ 1: ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಡಗುತಾಣಗಳು ನಾಶವಾದವು
ಹಂತ 2: ಸೇನಾ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಯಿತು
ಹಂತ 3: 12 ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ
1. ರಹಸ್ಯ, ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್
ಮೇ 6 - 7, 2025 ರ ರಾತ್ರಿ 1:30 ಕ್ಕೆ, 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಡಗುತಾಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ನ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಇದು ರಹಸ್ಯ, ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ 27 ಪ್ರವಾಸಿಗರ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯರ *ಸಿಂಧೂರ್* (ಪವಿತ್ರ ಸಿಂಧೂರ) ಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ 'ಸಿಂದೂರ್' ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಡಗುತಾಣಗಳು ನಾಶವಾದವು:
- ಬಹಾವಲ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಜೈಶ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಮುರಿಡ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಷ್ಕರ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ.
- ಸರ್ಜಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜೈಶ್ನ ಉಡಾವಣಾ ತಾಣ.
- ಮೆಹ್ಮುನಾ ಜೋಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ.
- ಭಿಂಬರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲಷ್ಕರ್ನ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ.
- ಕೋಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈಶ್ನ ಕೇಂದ್ರ.
- ಕೋಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಜ್ಬುಲ್ನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ.
- ಮುಜಫರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲಷ್ಕರ್ನ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು *ಮರ್ಕಾಜ್* (ಕೇಂದ್ರ).
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್ಗಳು, SCALP ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಮರ್ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಉಡಾವಣಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
2. ಗುರಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂವಹನ ಜಾಲ
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಅಡಗುತಾಣಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಿಲುವು ತಳೆದ ಕ್ಷಣ, ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದವು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚೀನಾ ತಯಾರಿಸಿದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದವು. ಅವರ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಾಶವಾದ ನಂತರ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಡ್ರೋನ್ ಅಥವಾ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಭಾರತದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸಂವಹನ-ವಂಚಿತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು "ಕುರುಡು ಮತ್ತು ಕಿವುಡ" ನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
3. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ವಾಯುನೆಲೆಗಳು
ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆಗೆ ನೂರ್ ಖಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ - ಇಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು; ಆದಾಗ್ಯೂ, ತನ್ನ 'ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೌಂಟರ್-ಯುಎಎಸ್ ಗ್ರಿಡ್' ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಭಾರತವು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯುದ್ಧವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅರಿತುಕೊಂಡಿತು. ಹೋರಾಟ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಆದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ನೋಡಲು ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.