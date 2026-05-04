ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ನಟನೊಬ್ಬ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನೇ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದನ್ನ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Thalapathy Vijay Victory Reason: 2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಟಿವಿಕೆ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನ ಗುಡಿಸಿಹಾಕಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ "ದಳಪತಿ" ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಟಿವಿಕೆ 103 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. 51 ವರ್ಷದ ವಿಜಯ್ ದಶಕಗಳ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಅಜೇಯ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ ತಮಿಳಗಾ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (TVK) ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ ನಟನೊಬ್ಬ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲನೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ರಂತಹ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದನ್ನ ವಿಜಯ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಜನರು ದಳಪತಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 33 ವರ್ಷಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜನರ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಹ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ?
ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹624 ಕೋಟಿ. ₹6 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಮತ್ತು ₹10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯ್, 2 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ, 3132 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 134.91 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹213.36 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ₹5.79 ಕೋಟಿ ಇದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಜಯ್ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
2024ರಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ 2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನೂ ಮತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. 33 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವ ಮತದಾರರು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಗಮನಹರಿಸಿದರು, ಇದು ಬಲವಾದ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಿಜಯ್ ಡಿಎಂಕೆ ಅಥವಾ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ 234 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಡೆ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಮತದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ & ರಜನಿಕಾಂತ್ಗಿಂತ ವಿಜಯ್ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು ಆಳಿದ ಎಂಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ವಿಜಯ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಚುನಾವಣಾ ರಣರಂಗವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿಮಾ ದಂತಕಥೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನ ದೇವರು ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭರವಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಾಜಕೀಯದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ್ ನೀಧಿ ಮಯ್ಯಮ್ (MNM) ಪಕ್ಷವನ್ನ ರಚಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಅವರ ರಾಜಕೀಯವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಎಡಪಂಥೀಯ ಒಲವುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು, ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಅದನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ.
ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್
ವಿಜಯ್ ಈ ಇಬ್ಬರ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತರು. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನ ತಲುಪಿದರು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸುವವರೆಗೆ, ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಹಠಾತ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘ ವಿಜಯ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಇಯಕ್ಕಂ ಮೂಲಕ ನೆಲದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಎಂಕೆ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಳಮಟ್ಟದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯನ್ನ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.