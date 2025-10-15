ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಸರ್ಕಾರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು, ನಕಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಇ-ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಗದದ ದಾಖಲೆಯಂತಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕವರ್ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿಪ್ ಇದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ (RFID) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕವರ್ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಣ ಸುಲಭ.
ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ಇ-ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (passportindia.gov.in) ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (mpassport seva app) ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಐಡಿ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ನಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ರಶೀದಿಯನ್ನು ಪಿಡಿಎಫ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಉಳಿಸಬೇಕು.
ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿನದಂದು, ನೀವು ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.
ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಇ-ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇ-ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಗೋವಾ, ದೆಹಲಿ, ನಾಗ್ಪುರ, ಚೆನ್ನೈ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಜಮ್ಮು, ಶಿಮ್ಲಾ, ರಾಯ್ಪುರ, ಅಮೃತಸರ, ಜೈಪುರ, ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಇದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.