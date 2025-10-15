English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಮದುವೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು

ಮದುವೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು

Flight For Wedding : ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಈಗ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಂಪತಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ವಿಮಾನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಹಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 15, 2025, 11:22 AM IST
    • ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
    • ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಈಗ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
    • ವಿಮಾನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಹಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
camera icon7
Gold
ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ವೃದ್ಧರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ! ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ
camera icon5
Baba Vanga 2088 prediction
ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ವೃದ್ಧರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ! ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
camera icon5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ..? ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.!
camera icon5
Gold And Silver Rate
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ..? ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.!
ಮದುವೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು

Wedding Private Charter Services : ವಿಮಾನದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಣ್ಣ ಟರ್ಬೊಪ್ರಾಪ್‌ಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವವು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತವೆ. ಸೈಟೇಶನ್ ಮಸ್ತಾಂಗ್‌ನಂತಹ ಹಗುರವಾದ ಜೆಟ್‌ಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ದೀರ್ಘ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಜೆಟ್‌ಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 4 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೊಂಬಾರ್ಡಿಯರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಥವಾ ಗಲ್ಫ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ G550 ನಂತಹ ಸೂಪರ್-ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಜೆಟ್‌ಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 6 ಲಕ್ಷದಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:2026 ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಗತ್ತೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ! ಅಂತ್ಯ ಆರಂಭ

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಒಟ್ಟು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ದರವು ಕೇವಲ ಗಂಟೆಯ ದರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿಮಾನದ ದೂರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಂಟೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಂಧನವು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನಗಳು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ದರಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾರಾಟವು ದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ, ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ವೃದ್ಧರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ! ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಹ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶವಿರುವ ರನ್‌ವೇಗಳಲ್ಲಿ.

ಪೈಲಟ್‌ಗಳು, ಸಹ-ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿಗಳು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮದುವೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ದಂಪತಿಗಳು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೋರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇದೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಳ್ಳಿ..! ಇಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲಾ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರು..!

ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ವೆಚ್ಚವು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬ್ಯುಸಿ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಲಭ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಫ್-ಪೀಕ್ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Private plane weddingIndia private jet hireprivate plane rentalwedding luxury flightshourly private jet rates

Trending News