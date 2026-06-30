/ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆಯೇ? SIR ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ, Enumeration Form ಭರ್ತಿ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Special Intensive Revision: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ (Enumeration Form) ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನವೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (Special Intensive Revision - SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಂದಿನ SIR ಅಥವಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಮತದಾರರ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ EPIC ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರು, ಜಿಲ್ಲೆ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಮೂದಿಸಿ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೂ Voter Helpline App ಬಳಸಿ ಹೆಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
Enumeration Form ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ EPIC ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನಮೂದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿನ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ನೀರಿನ ಬಿಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ (BLO)ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರವನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಈ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅರ್ಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ಹೆಸರನ್ನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತದಾರರು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಕಾಯದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ Enumeration Form ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.