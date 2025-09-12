24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 60000 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ...!

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 60,000 ರೂ., ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಈಗ ಈ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಪಿಐಬಿ, ನಾಗರಿಕರು ಈ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೈಟ್ X ನಲ್ಲಿನ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಥ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಬಹುಮಾನದ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜನರು ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸಂದೇಶವು ನಕಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸುದ್ದಿಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
'ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಐ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ವೇದಿಕೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
🚨 National platform promising ₹1 lakh/month? Don’t fall for it!
A #fake advertisement is being widely circulated on social media in the guise of a news article.
It falsely impersonates The Times of India and claims: “By order of Nirmala Sitharaman, Indians will start receiving… pic.twitter.com/cQeLe9nhxK
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 9, 2025
ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂದೇಶ ಬಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ನಿಜವೋ ಅಥವಾ ಅದು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಯೋ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು https://factcheck.pib.gov.in ಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ +918799711259 ಗೆ WhatsApp ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು pibfactcheck@gmail.com ಗೆ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮಾಹಿತಿ https://pib.gov.in ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.