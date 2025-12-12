English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸೂಪರ್‌ ಆಫರ್‌..! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ ನಂಬರ್‌ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ದರೆ, 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮದೇ..!

ಸೂಪರ್‌ ಆಫರ್‌..! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ ನಂಬರ್‌ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ದರೆ, 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮದೇ..!

786 100 rs note price : ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ..? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಲು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು 786 ಸಂಖ್ಯೆಯ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು. ಈ 786 ಸಂಖ್ಯೆಯ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ.. ಪ್ರತಿ ನೋಟಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಸಬಹುದು.. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ವರದಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 12, 2025, 02:14 PM IST
    • ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ..?
    • ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಬೇಕಾ..?
    • ಪ್ರತಿ ನೋಟಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಸಬಹುದು..

ಸೂಪರ್‌ ಆಫರ್‌..! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ ನಂಬರ್‌ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ದರೆ, 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮದೇ..!

Rare note selling website : ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ನೋಟುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಉತ್ಸಾಹ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 786 ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ 100 ರೂ. ನೋಟು..

ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ 786 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 786 ಅನ್ನು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ 786 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಸಹ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಹಣಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಜೀವನಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಳೇನು?

ಆದರೆ 786 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಈ 100 ರೂ. ನೋಟು ಏಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ? ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಇದನ್ನು ಹಳೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು eBay ನಂತಹ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

786 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಈ 100 ರೂ. ನೋಟು ತುಂಬಾ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ.. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದೇ ನೋಟಿಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2 ನೋಟುಗಳಿದ್ದರೆ.. ಅವನು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ₹500 ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!?‌ RBI ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೀಗಿದೆ..  

ಈ 100 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಮೊದಲು www.ebay.com ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ 786 ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೋಟಿನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅದಾದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಬಹುದು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

