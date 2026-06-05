ನವದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಕಂಪನಿಯಾದ ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ , ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರದ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯಲಾದ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಪರಿಶೋಧನಾ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಬೃಹತ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ (ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ) ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಎರಡನೇ ಬಾವಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಶ್ರೀ ವಿಜಯಪುರಂ-3' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಪರಿಶೋಧನಾ ಬಾವಿಯನ್ನು ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಓಪನ್ ಎಕರೆಜ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಡಲಾಚೆಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ 'AN-OSHP-2018/1' ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಾವಿಯು 355 ಮೀಟರ್ ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ.
1,900 ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಈಯೋಸೀನ್ (Eocene) ಭೂಗರ್ಭ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರ ಅನಿಲ ಹೊರಹರಿವು ಮತ್ತು ಭುಗಿಲೆದ್ದುವಿಕೆಯ (Flaring) ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಂಧ್ರ ಕೊರೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒತ್ತಡವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಅನಿಲ ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ, ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Congratulations @OilIndiaLimited !
An ocean of energy opportunities reinforced in the Andaman Sea!
Very happy to report the presence of natural gas in Sri Vijayapuram-3 an exploratory well drilled by Oil India Ltd. 15 km off the east coast of the Andaman Islands at a water… pic.twitter.com/j6QvWqZkFx
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 5, 2026
ಅಂಡಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಈ ಅಪಾರ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ 'ಎಕ್ಸ್' (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಾಗರ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ! ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೊರೆಯಲಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಪುರಂ-3 ಪರಿಶೋಧನಾ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಬರೆದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೇ ಬ್ಲಾಕ್ನ 'ವಿಜಯಪುರಂ-2' ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯಲಾದ ಮೂರು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾವಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ 2D ಭೂಕಂಪನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ 600 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3D ಭೂಕಂಪನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾರತ್ನ ಕಂಪನಿ ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅದು ದೇಶೀಯ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಇದು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಭಾರತದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.