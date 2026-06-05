Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /ಅಂಡಮಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ: ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬೂಸ್ಟ್!

ಅಂಡಮಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ: ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬೂಸ್ಟ್!

ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಶ್ರೀ ವಿಜಯಪುರಂ-3' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಪರಿಶೋಧನಾ ಬಾವಿಯನ್ನು ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 05, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:49 PM IST
ಅಂಡಮಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ: ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬೂಸ್ಟ್!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಅಂಡಮಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ: ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬೂಸ್ಟ್!
Oil India Limited21 min ago
2
india a tour of sri lanka1 hr ago
3
vijayendra prasad on varanasi movie story2 hrs ago
4
Mallikarjun Kharge salary2 hrs ago
5
Gautam Gambhir2 hrs ago