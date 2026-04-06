ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಹೆಜ್ಜೆ: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಾಗೇವಾಲಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 6, 2026, 10:29 AM IST
  • ಥಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿವೆ
  • ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯಂತೆ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲ
  • ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ದೇಶದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಮರಳಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ 'ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ'

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕನೇರ್-ನಾಗೌರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಗೇವಾಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ 1,202 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 705 ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 70 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2025-26 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 43,773 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 32,787 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ, ಈ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮೆಹ್ಸಾನಾದಲ್ಲಿರುವ ONGC ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅದನ್ನು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ IOCL ನ ಕೊಯಾಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಥಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯಂತೆ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ (CSS) ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ ಭಾರೀ ತೈಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಶ್‌ಬೋನ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬರಿಫಾರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿತು.ಇದಲ್ಲದೆ, ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೌನ್‌ಹೋಲ್ ಹೀಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ-ತಾಪಮಾನದ ಉಷ್ಣ ಬಾವಿಗಳ ಬಳಕೆಯು ಈ ಕಷ್ಟಕರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿತು.

1991 ರಲ್ಲಿ ಬಗೇವಾಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪತ್ತೆ..!

ಬಗೇವಾಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 1991 ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 200.26 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೈಲ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 2017 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 52 ಬಾವಿಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 33 ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ತ್ವರಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು, ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷ 19 ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ CSS ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ (ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 72% ಹೆಚ್ಚಳ) ಮತ್ತು 13 ಹೊಸ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ..

