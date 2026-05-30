ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಆರೋಪಿ, ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೆಲ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಮಹಿಳೆಯ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಿದ್ದಾನೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
Acid Attack Case: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉರುಳಿ ಕಾಂಚನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಶೀಲ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪತಿಯೊಬ್ಬ, ಆಕೆಯ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ನೆಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಆಸಿಡ್ ಸುರಿದು ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಯು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 25 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉರುಳಿ ಕಾಂಚನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುವ ಪತಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆಂಬ ಅನುಮಾನ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಆರೋಪಿ, ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೆಲ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಮಹಿಳೆಯ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಿದ್ದಾನೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆ ತೀವ್ರ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೂ, ಪತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. “ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ನೆಟ್ಟಗಿರಲ್ಲ” ಎಂದು ಪತಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮೇ 15ರಂದು ಉರುಳಿ ಕಾಂಚನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಸಚಿನ್ ವಾಂಗಡೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಡಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಗೃಹ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಭೀಕರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ನೆಟಿಜನ್ಸ್ಗಳು ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.