ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಡೈವೋರ್ಸ್..!

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯೇ ದಂಪತಿಗಳ ವಿಚ್ಚೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಪಂಥದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಈರುಳ್ಳಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ನಡುವಣ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
2002 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ವಿವಾಹದಿಂದಲೇ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.ಪತ್ನಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಾನೂ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರೂ ಬದ್ಧರಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಪತಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಬಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಈ ಜಗಳ ಕ್ರಮೇಣ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.ಪತ್ನಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ 2013 ರಲ್ಲಿ ಪತಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿತ್ಯಾಗದ ಆರೋಪದಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 8 ಮೇ 2024 ರಂದು ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ, ಪತಿಯು ಪತ್ನಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ನಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೂ, ಪತಿ ಜೀವನಾಂಶದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.ಸೋಮವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 08, 2025) ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸುನೀತಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾಕ್ ತಾಚಾರ್ ಇದ್ದ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಾಗ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನೇ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು ಹಾಗೂ ದಂಪತಿಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿತು.
ಜೀವನಾಂಶದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತಿಯ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈರುಳ್ಳಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಒಡೆದಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.