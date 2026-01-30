English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಘನಘೋರ ಘಟನೆ; ಗಂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೋತಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು.. ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದಳು ಗೊತ್ತಾ?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಲಿ ಗಂಡ ಆದವರು ಹೆಂಡತಿನ ಕರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರ್..‌ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಘಟನೆ ಅಂತಹದ್ದು.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 30, 2026, 12:51 PM IST
  • ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು
  • ಎಷ್ಟು ಸಮಯವಾದರೂ ಆಕೆ ಆಚೆ ಬರಲಿಲ್ಲ
  • ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು

ಘನಘೋರ ಘಟನೆ; ಗಂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೋತಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು.. ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದಳು ಗೊತ್ತಾ?

ಲಕ್ನೋ: ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಮಾಷೆಯ ಮಾತುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಂತ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಕೋತಿ ಎಂದು ಕರೆದ ಅಂತ ನೊಂದು ನೇಣಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ಸಾದತ್‌ಗಂಜ್‌ ಲಕ್ದಮಂಡಿ ನಿವಾಸಿ ತನು ಸಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ನಗುತ್ತಲೇ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ರಾಹುಲ್‌ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತನುಳನ್ನು ಕೋತಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನಂತೆ. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಏನಾಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. 

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಆಯಿತೆಂದು ಕರೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್‌ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ತನು ಸಿಂಗ್‌ ನೇಣಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದಳು. ತಕ್ಷಣ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಮಹಿಳೆನ ರಕ್ಷಿಸಿ ರಾಮ್‌ ಮನೋಹರ್‌ ಲೋಹಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೆಡ್‌ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್‌ ಡೇ ದಿನ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್‌ ಧರಿಸಬೇಕು.. ಈ ಕಲರ್‌ ಬಟ್ಟೆ ಅದೃಷ್ಟ..!

ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ತನು ಸಿಂಗ್‌ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಕ್ರೋಹಿ ನಿವಾಸಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್‌ ಅವರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಕೋತಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತನು ಬದುಕು ಮುಗಿಸಿರೋದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ಲೇಟ್‌ ಆಗಿ ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.. ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

