ಘನಘೋರ ಘಟನೆ; ಗಂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೋತಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು.. ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದಳು ಗೊತ್ತಾ?

ಲಕ್ನೋ: ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಮಾಷೆಯ ಮಾತುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಂತ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಕೋತಿ ಎಂದು ಕರೆದ ಅಂತ ನೊಂದು ನೇಣಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಾದತ್ಗಂಜ್ ಲಕ್ದಮಂಡಿ ನಿವಾಸಿ ತನು ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ನಗುತ್ತಲೇ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತನುಳನ್ನು ಕೋತಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನಂತೆ. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಏನಾಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಆಯಿತೆಂದು ಕರೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ತನು ಸಿಂಗ್ ನೇಣಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದಳು. ತಕ್ಷಣ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಮಹಿಳೆನ ರಕ್ಷಿಸಿ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ತನು ಸಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಕ್ರೋಹಿ ನಿವಾಸಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ರಾಹುಲ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಕೋತಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತನು ಬದುಕು ಮುಗಿಸಿರೋದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
