/ ಪತ್ನಿಯ ಎದುರೇ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಪತಿ

husband attempts sucide with his lover: ಪತ್ನಿಯ ಎದುರೇ ಪತಿ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿರೀಶ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ನೀಲವೇಣಿ ಜೊತೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಸಿರೀಶ್ ಪತ್ನಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಕರೆತಂದರು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪತ್ನಿಯ ಎದುರೇ ಆತ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿರೀಶ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದಳು. ಪಂಚಾಯತ್ ನಂತರ, ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಕರೆತರಲು ಅವಳು ಶಬರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹತ್ತಿದಳು. ರೈಲು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಲು ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಸಿರೀಶ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಗೆಳತಿ ನೀಲವೇಣಿ ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ವಿಷವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರು.
ರೈಲು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಮತ್ತು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.