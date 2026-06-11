ಹೈದರಾಬಾದ್: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಚಳವಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾವು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಂದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಎನ್ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನ ಹದಿಹರೆಯದ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (17 ರಿಂದ 21 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ) ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದವು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎಲ್ಟಿಟಿಇ ಚಳುವಳಿ, ಶೀತಲ ಸಮರ ಮತ್ತು ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿತ್ವದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿನ ಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ನಕ್ಸಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಿತ್ತು. ಹೌದು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಪವನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ತೀವ್ರ ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದುದ್ದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
This is 8 minute Masterclass from Pawan Kalyan
Punctured Rahul Gandhi’s caste narrative without criticising him.
He gave real context with in-depth grip on subject and control on his ministry.
His grip on remotest villages, tribal realities & ground issues 👌
Then how he…
— Veera babu Padala (@janasenaveer) June 11, 2026
ತಮ್ಮ ಈ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅಣ್ಣ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪವನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಒಮ್ಮೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು, 'ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಇದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆಯಾ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಉತ್ತರವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೂಕನಾದೆ' ಎಂದು ಪವನ್ ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣನ ಈ ಮಾತು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ತದನಂತರ ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಸರಿದು, ನಟನಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
1996 ರಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಬ್ಬಾಯಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರಿಗೆ 1998 ರ 'ಥೋಲಿ ಪ್ರೇಮ' ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2025 ರಲ್ಲಿ 'ಹರಿ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು', 'ಒಜಿ' ಹಾಗೂ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.