'ಭಾರತದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರಾಜಧಾನಿ' ಎಂದು ಯಾವ ನಗರವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?.. ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ನಂತರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಡ್ಡಾಯ!

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ. ಇದು ಹಲವು ರುಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಸುವಾಸನೆಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಒಂದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರು. ಈ ಕರಾವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ವರ್ಷವಿಡೀ ಜನರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಭಾರತದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈ ನಗರವು ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದಂತಹ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಡೈರಿ ವಲಯವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರುವುದರಿಂದ ತಾಜಾ ಹಾಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಈ ರುಚಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಕಡಿಮೆ ಶೀತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹಬೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಣ್ಣನೆಯ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು, ಸಣ್ಣ ನಗರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಂನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೇ ಅದು ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿ.. ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿರುಚಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ..