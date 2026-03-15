English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
'ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇವೆ'

 ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ದ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಇರಾನಿನ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಂದತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಡಿವೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 15, 2026, 06:06 PM IST
  • ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಇದೊಂದು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ
  • ಈಗ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Trending Photos

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದೆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.ಈಗ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೂ ಅಥವಾ ದೇಶದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿನ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಐಆರ್‌ಜಿಸಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿವೆ.

ಶುಕ್ರವಾರದಂದು, ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅವರ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಆರು ಬೆರಳು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ರಚಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿಗಳು ಸಹ ಹರಡಿವೆ.

0:35 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ, ನೆತನ್ಯಾಹು ಕೈ ಎತ್ತಿದಾಗ, ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆರಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಆರನೇ ಬೆರಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್ AI ಫಿಂಗರ್ ಗ್ಲಿಚ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರಾ?

ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಕಚೇರಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದೊಂದು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ.ಈಗ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

About the Author
Benjamin NetanyahuIsraeli Prime Minister Benjamin NetanyahuBenjamin Netanyahu assassination rumoursIRGCISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS

Trending News