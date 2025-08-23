English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗಂಡ ವಿಲ್ ಬರೆಯದೇ ತೀರಿಕೊಂಡರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ 1956ರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಲ್ ಬರೆಯದೇ ತೀರಿಕೊಂಡರೆ, ಆತನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತಾಯಿ (ಜೀವಂತವಿದ್ದರೆ) ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪತ್ನಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 23, 2025, 03:15 PM IST
  • ಪತ್ನಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸಿಗಲು, ಮದುವೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು.
  • ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ವಿವಾಹದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸಿಗಬಹುದು.

ಗಂಡ ವಿಲ್ ಬರೆಯದೇ ತೀರಿಕೊಂಡರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಗಂಡ ವಿಲ್ (ಮರಣಶಾಸನ) ಬರೆಯದೇ ತೀರಿಕೊಂಡರೆ, ಆತನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಪಾಲು ಸಿಗುವುದೇ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಲ್ ಬರೆಯದೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ, ಆತನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ 1956ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ). ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗ-1 ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಗ-1 ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಂಡ ವಿಲ್ ಬರೆಯದೇ ತೀರಿಕೊಂಡರೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಪತ್ನಿಗೆ ಆತನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪಾಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಮಹತ್ವ

ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

  • ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ: ಗಂಡ ತನ್ನ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಿಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗ-1 ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ: ಗಂಡನಿಗೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ನೇರವಾದ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಗಂಡನ ಮರಣದ ನಂತರ, ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು, ಪತ್ನಿ, ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮತ್ತು ಐದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಆತನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ವಿಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತು ತಾಯಿ (ಜೀವಂತವಿದ್ದರೆ) ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾಯಿ ಜೀವಂತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿವಾಹದ ಪಾತ್ರ:

ಪತ್ನಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸಿಗಲು, ವಿವಾಹವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ 1955ರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಜೀವಂತವಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿಚ್ಛೇದನವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ವಿವಾಹದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 16ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ, ಭಾವಿ ವಿವಾಹದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ.

ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳು

  • ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನು: ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪತ್ನಿಗೆ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾಲು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1/8 ಭಾಗ) ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಪತ್ನಿಯರಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
  • ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳು: ಇಂಡಿಯನ್ ಸಕ್ಸೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ 1925ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿಧವೆಗೆ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1/3 ಭಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪತ್ನಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಾಂಶದ ಹಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್‌ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 125ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪತ್ನಿಯು ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಆಕೆಗೆ ಗಂಡನ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರದಿದ್ದರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ತೀರ್ಪೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಗಂಡನ ಮರಣದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾದ ಮಹಿಳೆಗೂ ಆಕೆಯ ಮೊದಲ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು

ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯಲು, ಪತ್ನಿಯು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದವಳೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು, ವಿವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪತ್ನಿಯು ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಗಂಡ ವಿಲ್ ಬರೆಯದೇ ತೀರಿಕೊಂಡರೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪತ್ನಿಗೆ ಆತನ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗ-1 ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಮಾನ ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ವಿವಾಹದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ವಿಲ್ ಬರೆಯುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಪಡೆದು, ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

