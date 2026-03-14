ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿ..!

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 14, 2026, 07:13 AM IST
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಇದೆ ವೇಳೆ ಇದು ದೇಶೀಯ LPG ಪೂರೈಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆ:

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು 21 ದಿನಗಳಿಂದ 25 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವನ್ನು 45 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೆಲವು ಅನಿಲ ವಿತರಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.

HP ಗ್ಯಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳಿಗಾಗಿ HP ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು:

1800-2333-555 (ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ)

9493602222 (ಎಚ್‌ಪಿ ಎನಿಟೈಮ್ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ)

ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಅಥವಾ ಡೀಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು:

1800-22-4344 (ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ)

7715012345 (ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬುಕಿಂಗ್)

ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರು ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

1800-2333-555 (ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ)

7718955555 (ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೂರು)

ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು

ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಧಾವಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ದೇಶವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 25% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ, ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ದೇಶದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

