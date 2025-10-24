English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ! ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ..!

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ! ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ..!

ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಿದ್ದರೆ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ತುರ್ತು ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಬದಲು, ಫೋನ್ ಬಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ತಕ್ಷಣ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 182 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 24, 2025, 06:43 PM IST
  • ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ 182 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
  • ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
  • ಈ ರೀತಿಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ! ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ..!

ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಫೋನ್ ಜಾರಿದರೆ ಬಹುತೇಕರು ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದುಹೋದ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನು?

ತುರ್ತು ಸರಪಳಿ ಎಳೆಯಬೇಡಿ..!

ರೈಲಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಬಿದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ರೈಲು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ತುರ್ತು ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತಗಳು, ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು. ಕಳೆದುಹೋದ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ರೂ. 5,000 ವರೆಗೆ ದಂಡ ಮತ್ತು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಫೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಬದಲು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವು ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಮುಖ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹತ್ತಿರದ ಸಂಕೇತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗೋಚರ ಹೆಗ್ಗುರುತನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ

ತಕ್ಷಣ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ 182 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಲ್ದಾಣ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ, ಕೋಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಫೋನ್ ಬಿದ್ದ ಅಂದಾಜು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ... ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 182 ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 1512 (ಸರ್ಕಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ) ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ 138 ಅನ್ನು ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ 

ಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಫೋನ್ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಅಥವಾ ಜಿಆರ್‌ಪಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಥವಾ ದೂರು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಾಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಮಾಲೀಕರು ಮಾನ್ಯವಾದ ಐಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author
Lost phone trainRPF helplineHow to recover phone from trainRailway lost and foundEmergency chain rules

