ಸಂಸಾರಸ್ಥನಾದ ಕುಂಭಮೇಳ IIT ಬಾಬಾ..! ಯುವತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೆ  

Mahakumbha IIT Baba : ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರು ಈ ಮಹಾಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಕುಂಭಮೇಳ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ತನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಬಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರತೀಕಾರನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಗುರು ಆದಿಯೋಗಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು, ನಂತರ ಅದು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಇಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ 'ಸನಾತನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ' ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಹರಿಯಾಣದ ಜಜ್ಜರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆವೈಸಿ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.