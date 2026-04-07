ಸಂಸಾರಸ್ಥನಾದ ಕುಂಭಮೇಳ IIT ಬಾಬಾ..! ಯುವತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೆ  

IIT Baba marriage : ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರತಿಕಾ ಕೂಡ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 7, 2026, 07:23 PM IST
    • ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್
    • ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
    • ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಬಾಬಾ

RCB vs CSK; ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್‌ ಬಾರಿಸಿರೋ ಬಾಲ್.. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್‌ ಪ್ರತಿರೂಪ.. 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 17 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ನಟಿ!
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ
ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ
Mahakumbha IIT Baba : ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರು ಈ ಮಹಾಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು.. ಕುಂಭಮೇಳ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ತನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೋಟೆಲ್, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್‌ ಮಾಲೀಕರೇ ಹುಷಾರ್‌.. ಊಟದಲ್ಲಿ 2 ಕೀಟ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯ

ಬಾಬಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರತೀಕಾರನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಗುರು ಆದಿಯೋಗಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು, ನಂತರ ಅದು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಇಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ 'ಸನಾತನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ' ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಹರಿಯಾಣದ ಜಜ್ಜರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆವೈಸಿ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

