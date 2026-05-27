ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಕ 'ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್' (Ebola Virus) ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು (WHO) ಈಗಾಗಲೇ ‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ’ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘವು (IMA), ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
Ebola Virus emergency : ಐಎಂಎ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಾರ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 336 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, 87 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸೋಂಕು ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಉಗಾಂಡಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜನರ ನಿರಂತರ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಲಸಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ : ವೈದ್ಯರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಬೋಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ 'ಬುಂಡಿಬುಗ್ಯೊ' (Bundibugyo) ತಳಿ ಎಂದು ಐಎಂಎ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ತಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಲಸಿಕೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಬೋಲಾ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ? : ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಕೋವಿಡ್-19 ನಂತೆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತ, ವಾಂತಿ, ದೈಹಿಕ ದ್ರವಗಳು ಅಥವಾ ಅವರು ಬಳಸಿದ ಕಲುಷಿತ ವಸ್ತುಗಳ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ರೋಗದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಐಎಂಎ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವು ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಸೋಂಕು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರೆ ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ, ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಡೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಇವು ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು: ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರೋಗಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು (Isolation), ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಐಎಂಎ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.