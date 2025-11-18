English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್..! ಭಾರತ-ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ

India and China: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚೀನದೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 18, 2025, 11:58 AM IST
  • ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ.
  • ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ-ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಆಮದು-ರಫ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಸತತ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು ಕುಸಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಣ್ಣದಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚೀನಾದಿಂದ ಆಮದುಗಳು 15 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಡುಕಿದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಗದ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸಮುದ್ರ..! ಎಷ್ಟೇ ಆಳ ಇದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಳುಗದ ಸಾಗರ

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಶೇ. 8.58 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 6.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿದಾದ ಸುಂಕವು ರಫ್ತು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಮದು ಶೇ. 13.89 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 4.46 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ವರೆಗಿನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಶೇ. 10.15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 52.11 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆಮದು ಶೇ. 9.73 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 30 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲೆಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾ 42.35 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 1.62 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025-26ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಶೇಕಡಾ 24.77 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ 10.03 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಆಮದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಶೇಕಡಾ 15.63 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 11.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಂಟು..!

ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಬ್ರಿಟನ್, ಜರ್ಮನಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನೇಪಾಳ, ಇಟಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್‌ಗಳಿಂದ ಆಮದು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

