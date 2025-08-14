ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್, 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ 

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dry day : ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕಾದಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮದ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 14, 2025, 07:20 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ವಾರ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಾ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಅಂಗಡಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಾರ್‌ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು ಸಹ ಈ ಎರಡು ದಿನ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.  

ಹೌದು.. ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 15 (ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ) ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 16 (ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ) ರಂದು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 (ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ) ಗಳನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ದಿನಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವಿರುತ್ತದೆ.  

ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಮದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ : ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು ಮದ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಮದ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳು : ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮತ್ತು 16 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಸತತ ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ಒಣ ದಿನಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

