ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್, 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ವಾರ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಾ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಅಂಗಡಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಾರ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಸಹ ಈ ಎರಡು ದಿನ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೌದು.. ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 15 (ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ) ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 16 (ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ) ರಂದು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 (ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ) ಗಳನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ದಿನಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವಿರುತ್ತದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ : ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಬಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಮದ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಮದ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳು : ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮತ್ತು 16 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಸತತ ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ಒಣ ದಿನಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು.