ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮೋದಿ ಘೋಷಿಸಿದ "ಸಪ್ತಧಾರಾ" ಅರ್ಥವೇನು?

What is the meaning of Saptadhara: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಂತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ (Independence Day 2026)ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೇಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿ "ಸಪ್ತಧಾರಾ" ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ, ಕೃಷಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಗತಿಶಕ್ತಿ, ರಕ್ಷಾ ಶಕ್ತಿ, ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ಗಳನ್ನು ಎಂಬ ಏಳು ಧಾರೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಭಾರತದ ಸಪ್ತಧಾರೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಂತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಸಪ್ರ ‘ಸಪ್ತ ಸಿಂಧು’(7 ನದಿಗಳು) ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಪಯಣವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯ ಧಾರೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು
ಸಪ್ತಧಾರಾಗಳು
*ಉತ್ಪಾದನೆ:
ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಭಾರಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಎಂದು ಕರೆದರು. "ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಘಟಕಗಳು ಬೇಕು" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು, ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, "ವೆಚ್ಚ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ" ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. "ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಖರತೆಯು ನಮ್ಮ ಗುರುತಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
* ಕೃಷಿ:
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಪ್ತಧಾರೆಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರವಾಹ ಎಂದು ಕರೆದರು . "ನಾವು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ವಿಶ್ವದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. FTA ಗಳಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ನಾವು ಕೃಷಿಯಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ, ರಾಗಿ, ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಾಗಬೇಕು."
* ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ:
ಮೂರನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ "ಇದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಯುಗ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತವು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಪಿಐ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದ 6 ಜಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತಲುಪುವಂತೆ ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು."
* ಗತಿಶಕ್ತಿ:
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಗರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ರೈಲು ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಬಂದರು ನೇತೃತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತಲೂ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
* ರಕ್ಷಾ ಶಕ್ತಿ (ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ರಕ್ಷಣೆ)
ರಕ್ಷಣೆಯು ' ಸಪ್ತಧಾರ'ದ ಐದನೇ ಪ್ರವಾಹ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು . ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು . ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ-ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ; ಇದನ್ನು ಈಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು."
*ಹಸಿರು ಇಂಧನ (Green Energy and Blue Economy):
ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಪ್ತಧಾರೆಯ ಆರನೇ ಪ್ರವಾಹ ಎಂದು ಕರೆದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಹಸಿರು ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. "ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಭಾರತವು ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು." ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, "ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
*ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ (Soft Power)
ಭಾರತದ 'ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ʼ ಏಳನೇ ಸಪ್ತಾಧಾರ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಯೋಗ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಅನಿಮೇಷನ್, ಗೇಮಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ದೇಶದ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಎಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಸಪ್ತಧಾರಾದ ಅಂತಿಮ ಸ್ತಂಭ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಮ ಪ್ರಭಾವವು ಅದರ ಗಡಿಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ದೇಶವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶವು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ದೇಶವು ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.