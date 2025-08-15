ಕೆಂಪುಕೋಟೆಗೂ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಇರುವ ನಂಟೇನು? ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

red fort history: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹೀಗೆ ಹಾರಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯಗಳು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ನೆನಪು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಏಕೆ ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಹಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ?.. ಇತಿಹಾಸ, ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಇತಿಹಾಸವು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಷಹಜಹಾನ್ 1638 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು 8 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಟೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಭವ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆತ ನಂತರ, ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ರಂದು, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು. ಶತಮಾನಗಳ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಅದು.
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಏಕೆ ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಕೋಟೆಯಿಂದಲೇ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ದೆಹಲಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಥಳವು ಭಾರತೀಯರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು 1947 ರಿಂದಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
