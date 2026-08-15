/ಭಾರತದ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಹಾರದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಮರುದಿನವೂ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ, ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ನಾಲ್ವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರದ ಬಕ್ಸರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡುಮ್ರಾವ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 16ರಂದು ನಡೆಯುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಟು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆತ ನಂತರವೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಇಡೀ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 16ರಂದು ಡುಮ್ರಾವ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆಲದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ
ಈ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಕಥೆ 1942ರ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಚಳವಳಿಯ ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ನೀಡಿದ ‘ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ’ ಎಂಬ ಕರೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರಣಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡುಮ್ರಾವ್ನಲ್ಲೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸರಳ್ ಅವರ ‘ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 5,000 ಮಂದಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಡುಮ್ರಾವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ
ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ.
ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಪಿಲ್ ಮುನಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಅವರ ನಂತರವೂ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಇತರ ಹೋರಾಟಗಾರರೂ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು.
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಇವೆ. ಡುಮ್ರಾವ್ ಶಹೀದ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಶಿವಜಿ ಪಾಠಕ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪಿಲ್ ಮುನಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ವರು ಹುತಾತ್ಮರ ತ್ಯಾಗದ ಸ್ಮರಣೆ
ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಪೈಕಿ ಕಪಿಲ್ ಮುನಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಕಹರ್, ರಾಮದಾಸ್ ಸೋನಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಮದಾಸ್ ಲೋಹರ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗುತ್ತವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಈ ನಾಲ್ವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆತ ಬಳಿಕ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಹುತಾತ್ಮರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 16ರಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
1943ರಿಂದಲೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಈ ಆಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇದರ ಬೇರುಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 1943ರಿಂದಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗಸ್ಟ್ 16ರಂದು ಈ ಹುತಾತ್ಮರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಕಾಲ ಬದಲಾದರೂ ಡುಮ್ರಾವ್ನ ಜನರು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ
ಡುಮ್ರಾವ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 16ರಂದು ನಡೆಯುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ 2015ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ದೊರೆಯಿತು.
ನಂತರ 2017ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಡುಮ್ರಾವ್ನ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಹುತಾತ್ಮರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮರಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲ
ಡುಮ್ರಾವ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 16ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೆಲವರು ‘ಎರಡನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ’ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದೇ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ದಿನವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡುಮ್ರಾವ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 16ರಂದು ನಡೆಯುವುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ನಾಯಕರ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಊರು, ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡುಮ್ರಾವ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 16ರ ಆಚರಣೆ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಡುಮ್ರಾವ್ ಜನರು, ಮರುದಿನ ತಮ್ಮ ನೆಲದ ಹುತಾತ್ಮರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಡುಮ್ರಾವ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 16ರ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಕಥೆಯಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ವರು ವೀರರ ನೆನಪು, ಅವರ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವ ಎಂಟು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯ ಪರಂಪರೆ.
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