ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲ! ಭಾರತ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ..

India: ಭಾರತ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಗಡಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಭಾರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ. ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವೇ ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನೆಲ ಗಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೆರೆಯ ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ–ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 4,096 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ ಗಡಿ ಭಾರತದ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತಾಕುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ತ್ರಿಪುರ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.
ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಗಡಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಭಾರತ–ಚೀನಾ ಗಡಿ, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (LAC) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 3,488 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲಡಾಖ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಾಕುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 3,323 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ ಗಡಿಯನ್ನು ‘ರಾಡ್ಕ್ಲಿಫ್ ಲೈನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಂಜಾಬ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗಡಿ ಹರಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗೆ 1,751 ಕಿ.ಮೀ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನೊಂದಿಗೆ 1,643 ಕಿ.ಮೀ, ಹಾಗೂ ಭೂತಾನ್ನೊಂದಿಗೆ 699 ಕಿ.ಮೀ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ.
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಭೂ ಗಡಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಇದರ ಉದ್ದ ಕೇವಲ 106 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಗಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.