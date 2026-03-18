ಭಾರತವು ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಂದಿದೆ: WION ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಲ್ಸ್ ಸಮಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್

WION World Pulse Summitನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್, ಭಾರತದ ಗುಲಾಬಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಭೂದೃಶ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪದರಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 18, 2026, 02:35 PM IST
  • ಭಾರತವು ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಞಾನ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ
  • ಭಾರತ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಇತಿಹಾಸದ ಪದರಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ

WION World Pulse Summit: WION ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಲ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತವು ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಈ ದೇಶದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಇತಿಹಾಸದ ಹಲವು ಪದರಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ ಶೇಖಾವತ್, "ವಾರಣಾಸಿಯ ಘಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮರುಭೂಮಿಗಳವರೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಹಿಮಾಲಯದ ಮಠಗಳವರೆಗೆ..." ನಮ್ಮ ದೇಶವು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತವನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪಾಕಪದ್ಧತಿ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಎಂಬ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಭವಿಷ್ಯವು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಜೇಂದ್ರ ಶೇಖಾವತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಭಾರತವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

