ವಾಯುಪಡೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಭಾರತ! "ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್" ಬಳಿ ಹೊಸ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ

indian army: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ನೆರೆಯ ಗಡಿ ದೇಶಗಳಾದ ನೇಪಾಳ, ಭೂತಾನ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳ ವಾಯುಪಡೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರದೇಶ.. ಅದುವೇ "ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್" ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ..? ಇದರ ಹಿನ್ನಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಅಸ್ಸಾಂನ ಧುಬ್ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರುವಾದ ನಿಲ್ದಾಣವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿಗೆ ಭಾರತದ ಹತ್ತಿರವಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣವು 'ಚಿಕನ್ ನೆಕ್' ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಳಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ದೇಶದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಿರಿದಾದ ಲೇನ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆತನಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿಯುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ.. ಆದರೂ! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ರಾಗಾ ಹೇಳಿಕೆ
ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಲಚಿತ್ ಬೋರ್ಫುಕನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1671 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಮೊಘಲ್ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ದಂತಕಥೆಯ ಅಹೋಮ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ತೇಜ್ಪುರ ಮೂಲದ 4 ನೇ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ 30 ಕಿ.ಮೀ ವೈಮಾನಿಕ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಏಳು ಭಾರತೀಯ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಲವತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆತನಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿಯುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ.. ಆದರೂ! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ರಾಗಾ ಹೇಳಿಕೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ರಕ್ಷಣಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಎಂ ರಾವತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ-ಗುಪ್ತಚರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,500 ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾರಾ ಎಸ್ಎಫ್ ಘಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತದೆ.