ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು '2026-2030ರ ಭಾರತ-ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ'ಯನ್ನು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಗ್: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೂರು ದಿನಗಳ (ಮೇ 15-17, 2026) ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸವು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಹೇಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಡಚ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಬ್ ಜೆಟ್ಟನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ' ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರ, ಹಸಿರು ಇಂಧನ, ಅರೆವಾಹಕ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 17 ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಬಿ ಜಾರ್ಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು '2026-2030ರ ಭಾರತ-ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ'ಯನ್ನು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
A joyous moment for every Indian!
Chola Copper Plates dating back to the 11th Century will be repatriated to India from the Netherlands. Took part in the ceremony for the same in the presence of Prime Minister Rob Jetten.
The Chola Copper Plates are a set of 21 large plates… pic.twitter.com/Zwu0QFc2ZJ
— Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2026
17 ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:
-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಹಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಚೋಳ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳನ್ನು' ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ, ಭಾರತದ ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಚ್ ಮೂಲದ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ASML ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗುಜರಾತ್ನ ಧೋಲೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
-ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನುರಿತ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸುಲಭ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
-ಗುಜರಾತ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಕಲ್ಪಸರ್ ಯೋಜನೆ'ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ (Critical Minerals) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಜಂಟಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
-ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯ ಸಮೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ 'ನೀತಿ ಆಯೋಗ' ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಡುವೆ ಜಂಟಿ ಆಶಯ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
-ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಗೆ ಬಲ ತುಂಬಲು, ಪಶ್ಚಿಮ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ತಳಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ಇಂಡೋ-ಡಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್' ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮದ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ 'ಇಂಡೋ-ಡಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಡೈರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್' ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
-ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಗ್ರೊನಿಂಗೆನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಲೈಡೆನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.
-ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.