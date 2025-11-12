English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರವಿದು..! ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯೇ ವಿಚಿತ್ರ

ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರವಿದು..! ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯೇ ವಿಚಿತ್ರ

Onion Ban: ಯಾವುದೇ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 12, 2025, 02:53 PM IST
  • ಭಾರತವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ
  • ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ

ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರವಿದು..! ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯೇ ವಿಚಿತ್ರ

Onion Ban: ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕೆಲವರಂತೂ ಈ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಯತೇಚ್ಚಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತರಕಾರಿಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ... ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಅಪೂರ್ಣವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ನಗರವಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕೇಳಲು ನಿಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು
ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ.

ಭಾರತವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು, ಕೆಲವರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ. ಹೌದು, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವರು ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತರಕಾರಿಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕತ್ರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕತ್ರಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ. ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿಯ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತವು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ದುರಂತ.. ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಬೇಕಿದ್ದ ವೈದ್ಯೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ.?

ನೀವು ಕತ್ರಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಕತ್ರಾ ನಗರದ ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರುಚಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಎರಡೂ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿವೆ.

ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಡಳಿತದ ಜೊತೆಗೆ, ಕತ್ರಾ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಣ ಕತ್ರಾ. ಇದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ನಗರದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಕ್ತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೂಪ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಕೇಳಿದರೂ, ಅವರು ಸಭ್ಯರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬಿಳಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ..! "ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್" ತಯಾರಿಕೆ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ..?
 

Onion BanKatra onion banIndia onion-free cityGarlic ban KatraReligious food restrictions

