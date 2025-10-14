ಅರ್ಜೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್‌ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕು 

Railway ticket booking : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ಈಗ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಸೇವೆಗಳು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿಗಳು (RD), ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF), ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ (ಪಿಎಲ್ಐ) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಜನರು ಈಗ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ರೈಲ್ವೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈಗ ಕೆಲವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಅಥವಾ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 333 ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕಚೇರಿಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (PRS) ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಮೊದಲು PRS ಕೌಂಟರ್ ಇರುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ನಿಲ್ದಾಣ, ಹೋಗಬೇಕಾದ ಊರು, ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕ, ರೈಲು ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ, ಟಿಕೆಟ್ ವರ್ಗದಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅಂಚೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೈಲ್ವೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧಾರ್-ದೃಢೀಕೃತ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಂಡೋ ತೆರೆದ ನಂತರ ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಲು ನಿರ್ಗಮನ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ 60 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ವಿಂಡೋ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.