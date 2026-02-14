English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ್‌ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಭಾರತ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರುವುದೊಂದೇ.. ಅದು ಶರಣಾಗತಿ

ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ್‌ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಭಾರತ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರುವುದೊಂದೇ.. ಅದು ಶರಣಾಗತಿ

Remotely Piloted Aircraft : ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡ ಗಡ ನಡುಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡು, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 14, 2026, 02:18 PM IST
    • ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡ ಗಡ ನಡುಗಿತ್ತು.
    • ಇದೀಗ ಭಾರತ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
    • ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ..

Trending Photos

300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ..! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಮಹಾದೇವ
camera icon6
Mahashivratri 2026
300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ..! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಮಹಾದೇವ
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದೇ “I love you” ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿದ ರಚಿತಾ ರಾಮ್!‌ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Rachita ram instagram post
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದೇ “I love you” ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿದ ರಚಿತಾ ರಾಮ್!‌ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
6 ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆ ಮಲಗಲು 20 ಅಡಿ ಸಿಂಗಲ್‌ ಬೆಡ್‌ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಭೂಪ..! ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ..
camera icon5
Viral post
6 ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆ ಮಲಗಲು 20 ಅಡಿ ಸಿಂಗಲ್‌ ಬೆಡ್‌ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಭೂಪ..! ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ..
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ
camera icon5
India vs Pakistan
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ
ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ್‌ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಭಾರತ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರುವುದೊಂದೇ.. ಅದು ಶರಣಾಗತಿ

Drone Airbase India : ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧವು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ (RPA) ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮೀಸಲಾದ ರನ್‌ವೇ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವೈಮಾನಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೀರತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 900 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಈ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (BRO), ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ (HALE) ರಿಮೋಟ್ ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ವಾಯುಯಾನ ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. CNN-News18 ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ₹406 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ BRO ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಹೆಚ್ಚು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ..   

ಈ ನೆಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ 2,110 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 45 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ರನ್‌ವೇ. ಈ ರನ್‌ವೇಯನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ C-295 ಮತ್ತು C-130 ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳಿಗೂ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ರನ್‌ವೇ ICAO CAT-II ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಚಳಿಗಾಲದ ಮಂಜಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 60x50 ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯಾಂಗರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವು ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಗಾಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 1,500 ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷವಿಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ನಾಲ್ಕು ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಪೋಷಕ ಸಾಧನವಾಗಿರದೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ದೊಡ್ಡಯುದ್ಧದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ!

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಮಾನವರಹಿತ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಣ್ಗಾವಲು, ವಿಚಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ದಾಳಿಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿರಂತರ ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಅರಿವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಯೋಜಕರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಅನುಭವವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಮಾನವರಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೀಸಲಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, HALE ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಡಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RPAHALEBROICAO CAT-IIOperation Sindoor

Trending News